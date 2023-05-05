Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Куньинском районе

10:34, 05 мая 2023, ПАИ

Один человек погиб и ещё трое пострадали в результате столкновения автомобилей «Мерседес» и ВАЗ-2112, которое произошло утром 5 мая на федеральной трассе М9 «Балтия», пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла утром 5 мая на повороте к деревне Обжино, рядом с поселком Кунья. После удара иномарка вылетела в кювет.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Водитель «Мерседеса» и два пассажира ВАЗа 2007 и 2014 годов рождения госпитализированы.

На месте ДТП работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД и прокуратуры, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.