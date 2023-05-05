Выставка книг о Великой Отечественной войне открылась в Пскове

12:26, 05 мая 2023, ПАИ

Выставка «Не смолкнет слава тех великих лет», посвященная книгам о Великой Отечественной войне, открылась в Псковской областной научной универсальной библиотеке имени Курбатова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Более ста изданий объединены в следующих разделах: «Битва за Москву!», «Курская битва», «Блокада Ленинграда», «Великие полководцы и военачальники в истории России», «Искусство в боевом строю».

На стенде «Псковские писатели-фронтовики» представлены книги Евгения Нечаева, Евгения Изюмова, Ивана Виноградова, Семёна Гейченко, Елены Морозкиной, Евгения Маймина, Ивана Курчавова, Льва Малякова.

На выставке можно познакомиться с творчеством советских писателей и поэтов Вячеслава Кондратьева, Бориса Васильева, Александра Солженицина, Юлии Друниной, Константина Симонова, Константина Воробьева, Юрия Бондарева и другие.

«Наша миссия – передавать будущим поколениям знания о героическом прошлом нашей страны, защищать историческую правду и имена наших героев», - отметили организаторы.

На выставке представлены не только отдельные издания на военную тему, но и книжные серии, посвященные юбилейным датам Великой Победы: «Президентская историческая библиотека», «Без срока давности», «К 60-летию победы», «Писатели на войне, писатели о войне».

К примеру, пятитомник «Война и мир. Антология: Великая Отечественная война (1941–1945) в русской поэзии XX–XXI веков», переданный в дар Тюменской общественной благотворительной организацией «Возрождение Тобольска», объединяет несколько поколений поэтов.

Выставка будет работать с 4 по 11 мая. По словам организаторов, все понравившиеся книги можно взять домой.

Экспозицию можно посмотреть по адресу: Псков, улица Профсоюзная, 2, в выставочном пространстве «Аквариум» на первом этаже.