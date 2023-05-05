Более 90 кубометров отходов вывез псковский «Экопром» из Дедовичей

13:45, 05 мая 2023, ПАИ

Более 90 кубометров отходов вывез псковский «Экопром» из Дедовичей. Регоператору потребовалось совершить три рейса, сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что из муниципальных образований регулярно поступают заявки на ликвидацию незаконных мест накопления отходов в рамках заключенных договоров с региональным оператором по обращению с ТКО.

В течение всего дня ломовоз компании осуществлял вывоз отходов из Дедовичей. «Навели порядок на контейнерных площадках, кладбище, ликвидировали стихийные места складирования отходов. Кроме КГО, были вывезены навалы древесных спилов, венки, доски и другие отходы, не относящиеся к ТКО», — добавил регоператор.