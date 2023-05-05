В Пскове и Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах

13:10, 05 мая 2023, ПАИ

В Пскове и Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в совершении краж из магазинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В Великих Луках в магазине на проспекте Гагарина задержан мужчина, укравший спиртное. В Пскове при выезде по сигналу «тревога», поступившему из магазина на улице Труда, сотрудники Росгвардии задержали псковичку, которая похитила косметику. В магазине на улице Советской росгвардейцы поймали подозреваемого в краже алкоголя. В торговом центре на Рижском проспекте сотрудники вневедомственной охраны задержали псковича, который похитил шесть пачек сливочного масла.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.