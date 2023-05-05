У псковичей вырос интерес к китайским автомобилям – исследование

14:38, 05 мая 2023, ПАИ

У псковичей этой весной вырос интерес к китайским автомобилям. По данным экспертов МегаФона, трафик на официальные сайты производителей машин вырос на 30 % в апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Наибольшее внимание автолюбители уделяют Chery, Exeed, Geely и Haval – модели и предложения именно этих брендов чаще всего изучают жители региона в интернете. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.

При этом также повысилась посещаемость порталов, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Запрос вырос на 61 %, говорится в сообщении.

Не меньше интересует жителей и новый «Москвич». В апреле среднесуточный объем трафика и аудитории на их сайте оказался в 1,5 раза выше, чем в начале года, и на 20 % превысил показатели марта. Особый всплеск интереса к новинке наблюдался в первые три недели после объявления о старте продаж.

В пресс-службе отметили, что чаще всего псковичи заходят на тематические автомобильные ресурсы ближе к окончанию рабочей недели – в четверг и пятницу зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в выходные.

«Чтобы наши клиенты всегда оставались на связи в дороге, инженеры компании модернизировали объекты инфраструктуры, расположенные рядом с федеральными автотрассами на Санкт-Петербург: Е-95 и Р-23 в Великолукском и Псковском районах, дорогами регионального значения Псков – Гдов и Теребище – Балсово. В результате скорость мобильного интернета на этих участках увеличилась в 1,5 раза. Программа модернизации сети в регионе продолжится и в этом году», – сказал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

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