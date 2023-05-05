Гребная база «Ника» в Пскове продолжает своё развитие

16:13, 05 мая 2023, ПАИ

4 мая на гребной базе «Ника», где сейчас занимается порядка 445 детей, состоялось открытие после ремонта тренажерного зала, предназначенного для подготовки спортсменов в осенне-зимний период. Воспитанники и тренеры довольны, а собственник спортивных помещений в лице председателя областных профсоюзов Игорь Иванов уверен, что это лишь очередной шаг в развитии инфраструктуры базы.

«Посмотрите, какой замечательный зал! Мне кажется, давно наша гребная база не видела подобных ремонтов! – подчеркнул в ходе открытия Игорь Иванов. – Плюс мы видим обновление спортинвентаря. Это заслуга администрации Псковской области и губернатора».

Также он подчеркнул, что, понимая свою социальную ответственность, профсоюзное объединение региона использует этот объект по назначению – развивает спорт.

«Учитывая, что это школа гребли олимпийского резерва, воспитавшая множество чемпионов, совместно с администрацией города Пскова и области мы планируем и в дальнейшем максимально помогать и поддерживать её, как с точки зрения льготной арендной платы для города, так и осуществляя ремонты и участвуя в совместных спортивных мероприятиях. Мы видим, что симбиоз власти, бизнеса и профсоюзов даёт положительный результат. По этому пути мы и будем идти дальше», – заверил председатель Псковского областного совета профсоюзов.

Кроме того, он проинформировал о том, что профсоюзное объединение за счёт собственных ресурсов осуществляет ремонты этого здания.

«В ходе посещения этого объекта совместно с губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым в конце 2020 года прозвучала фраза о том, что профсоюзы взяли шефство над гребным спортом, – сказал Игорь Иванов. – С этого момента мы осуществили ряд ремонтных работ и потратили на эти цели порядка 3 миллионов рублей».

Говоря о перспективных планах, Игорь Иванов отметил, что уже обсудили ремонт тамбура в спортивный зал, замену входных дверей, а также работы по замене системы вентиляции здания.

«Думаю, что весь цикл ремонтных работ, намеченных до 2025 года, мы дополнительно согласуем, и средства на эти мероприятия в обязательном порядке будут заложены в бюджете Псковского областного совета профсоюзов», – сказал глава облсовпрофа. А и. о. директора спортивной школы «Ника» Максим Морозов поприветствовал создание долгосрочного совместного плана развития спортивной базы.

«Хочу сказать, что у нас такого зала, конечно, не было, – поблагодарил за участие в развитии базы председатель Федерации гребного спорта Псковской области Константин Чижов. – Собственными силами мы сделали большой тренажерный зал, зал для академической гребли, а теперь у нас появился новый зал, который мы давно хотели, – тренажерный зал для байдарки и каноэ. Это, конечно, большое подспорье для работы школы».

Выражая уверенность в том, что у подрастающего поколения эти тренажеры и зал будут очень востребованы, Константин Чижов, в свою очередь, пригласил Игоря Иванова на всероссийские соревнования – Псковскую регату, посвященную памяти заслуженного тренера СССР, почетного гражданина города Пскова Валерия Прокопенко, которая пройдет 25-26 июня.

Не скрывает радости от нового зала и тренер по гребле на байдарках и каноэ детской школы «Ника» Григорий Захаров.

«Дети в восторге, спасибо большое, – поблагодарил тренер. – Зимняя подготовка – очень важный этап. А в перспективе у ребят всероссийские соревнования, первенство юношей и девушек до 18 лет и до 15 лет, которые будут проходить в Воронеже. И эта база нам в помощь. Ведь она позволит ребятам совершенствовать техническую подготовку: здесь работают именно те группы мышц, которые необходимы для выступления на соревнованиях в течение сезона».

«Классный зал, – убедительно заявил и воспитанник школы «Ника» Владимир. – Мы с ребятами здесь с удовольствием занимаемся. Здесь тепло, лучше, чем на улице».

Анна Чаплыгина