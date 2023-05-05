Псковичи заплатили мошенникам за снятие порчи

16:29, 05 мая 2023, ПАИ

Более миллиона рублей передали псковичи мошенникам за снятие порчи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в эти майские дни жительницам Пскова и Псковского района позвонили злоумышленники и под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредита, снятия порчи, а также освобождения родственницы от уголовной ответственности за совершенное ДТП завладели деньгами своих собеседниц на общую сумму более миллиона трехсот тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.