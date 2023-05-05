Международный фестиваль «Локобол - РЖД» пройдет в Пскове

17:38, 05 мая 2023, ПАИ

Региональный этап XVII международного футбольного фестиваля «Локобол-2023 - РЖД» стартует в Пскове 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «РЖД».

Парад открытия фестиваля начнется в 11:00 на стадионе «Машиностроитель». Международный турнир состоит из трех этапов: регионального, межрегионального и суперфинала, который состоится в Москве на стадионе «Локомотив» в августе, в День железнодорожника.

За право стать победителем регионального этапа «Локобола - РЖД» в этом году будут бороться 20 детских команд 2011-2013 годов рождения из Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Острова, Пустошки, Бежаниц и Струг Красных.

Так, первые матчи планируются после парада открытия. Последние матчи в этот день начнутся в 19:15.

7 мая пройдут финальные игры, после чего призеры будут награждены медалями, а команда-победитель получит кубок.