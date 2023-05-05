Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Международный фестиваль «Локобол - РЖД» пройдет в Пскове

Региональный этап XVII международного футбольного фестиваля «Локобол-2023 - РЖД» стартует в Пскове 6 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «РЖД».

Фото: пресс-служба компании «РЖД»

Парад открытия фестиваля начнется в 11:00 на стадионе «Машиностроитель». Международный турнир состоит из трех этапов: регионального, межрегионального и суперфинала, который состоится в Москве на стадионе «Локомотив» в августе, в День железнодорожника.

За право стать победителем регионального этапа «Локобола - РЖД» в этом году будут бороться 20 детских команд 2011-2013 годов рождения из Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Острова, Пустошки, Бежаниц и Струг Красных.

Так, первые матчи планируются после парада открытия. Последние матчи в этот день начнутся в 19:15.

7 мая пройдут финальные игры, после чего призеры будут награждены медалями, а команда-победитель получит кубок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 мая 2023

Международный фестиваль «Локобол - РЖД» пройдет в Пскове
05 мая 2023

Гребная база «Ника» в Пскове продолжает своё развитие

04 мая 2023

Суперкубок разыграют среди футболистов Псковской области 13 мая
04 мая 2023

Теннисистка из Пскова победила на чемпионате России
04 мая 2023

Открытое первенство по боксу пройдёт в Пскове
03 мая 2023

Тестовые занятия в Центре военно-спортивной подготовки посетил губернатор

03 мая 2023

Более 150 самбистов поборолись за кубок 76-й дивизии в Пскове
03 мая 2023

Великолучанин вошел в основной состав сборной России по боевому самбо

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...