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Общество

В Пскове ограничат движение транспорта на улице Труда

Одну полосу на участке улицы Труда закроют для движения автотранспорта в Пскове 10 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В связи с проведением дорожных работ 10 мая с 8:00 до 18:00 будет ограничено движение в районе здания № 25в на улице Труда при движении от улицы Ипподромной в сторону улицы Застенной.

В администрации приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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