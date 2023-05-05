В Пскове ограничат движение транспорта на улице Труда

17:30, 05 мая 2023, ПАИ

Одну полосу на участке улицы Труда закроют для движения автотранспорта в Пскове 10 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением дорожных работ 10 мая с 8:00 до 18:00 будет ограничено движение в районе здания № 25в на улице Труда при движении от улицы Ипподромной в сторону улицы Застенной.

В администрации приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями дорожных знаков и выбирать пути объезда.