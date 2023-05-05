Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Куньинском районе

21:51, 05 мая 2023, ПАИ

Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП в Куньинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

Сегодня утром около 8 часов в Куньинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали водители и пассажиры двух автомобилей.

Установлено, что на 439-м километре автодороги М-9 «Балтия» на повороте к деревне Обжино произошло столкновение автомобилей Mercedes Benz и Lada (ВАЗ-2112). В результате ДТП пострадали в том числе несовершеннолетние, которые госпитализированы в ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координировал прокурор Куньинского района. В настоящее время произведён осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и автотехническая судебная экспертизы, устанавливаются очевидцы происшедшего.