Участники международного похода «Наследие» возложили цветы к памятнику 6-й роте

09:56, 06 мая 2023, ПАИ

Участники международного похода «Наследие» из Псковской области, Забайкальского и Пермского краев, Республики Удмуртия, Москвы и Республики Беларусь познакомились с элитой российской армии — воздушно-десантными войсками, рассказали ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Несмотря на сильный снегопад, ребята и их сопровождающие провели у памятника 6-й роте траурный митинг и почтили память 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. К подножию «Купола» военнослужащие возложили гирлянду воинской славы, а участники похода — символ скорби, красные гвоздики.

Затем подростков ждала небольшая экскурсия по территории военной части. В музейных комнатах ребятам рассказали об истории ВДВ и о жизни Василия Маргелова, которого считают отцом воздушно-десантных войск. Кроме того, ребятам удалось посетить казарму, где в 2000 году проживали военнослужащие 6-й роты. Сейчас это помещение стало нежилым: время здесь остановилось в момент боя у высоты 776 под Аргуном в Чечне. Кровати, личные вещи, форма, книги, стенгазеты — интерьер неизменен уже 23 года, военнослужащие бережно сохраняют память о погибших героях.

После экскурсионной части — активная программа. Делегации прошли военно-прикладную эстафету: команды посоревновались в дальности метания гранат, оказывали первую медицинскую помощь на скорость, поупражнялись в сборке-разборке оружия, проявили силу, ловкость и выносливость.