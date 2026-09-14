Отказавшийся от Дубая ради Псковщины себежанин поборется за место в «Битве шефов»

16:19, 14 сентября 2026, ПАИ

22-летний Владислав Павлов из Себежского района Псковской области – победитель шоу «Молодые ножи. Новая кровь» – прошёл кастинг в шестой сезон кулинарного проекта «Битва шефов», сообщает телеканал «Пятница!».

На суд именитых шефов себежанин принёс классический наполеон. Если Владиславу Павлову удастся впечатлить мэтров, он станет частью одной из команд. Формат шоу предполагает жёсткую конкуренцию: наставники не только делятся опытом с подопечными, но и сражаются за собственный авторитет. После каждого раунда шефы отсеивают слабейших участников. Победа достанется тому, чей ученик дойдёт до финала и вырвет победу в решающем поединке.

Узнать, сумеет ли уроженец Псковской области пройти отбор, можно уже сегодня. Премьерный выпуск пройдёт 14 сентября в 19:00 на канале «Пятница!».

Владислав Павлов – 22-летний кондитер из Себежа, работающий в Великих Луках. Он стал победителем второго сезона кулинарного реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь» на телеканале «Пятница!», финал которого вышел 13 мая 2026 года. В суперфинале он обошёл Алину Алешкову из Сибири, получив 1,5 млн рублей, должность в престижном ресторане и стажировку в мишленовском ресторане Birch в Дубае.

После победы Павлов прошёл стажировку в Дубае, но отказался остаться за границей. «Я должен принести пользу здесь, прославить нашу дорогую великую Псковскую область и свой родной город Себеж», – отмечал он. Часть выигранных средств он передал матери на погашение ипотеки, а технологии высокой кухни адаптирует в своей кондитерской в Великих Луках.

Участие в «Битве шефов» – не первый опыт псковских поваров в проектах Ивлева. Ранее в кастинге этого шоу участвовали Артём Ермолин из Себежа и Надежда Пандреева из Пскова.