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Общество

Отказавшийся от Дубая ради Псковщины себежанин поборется за место в «Битве шефов»

22-летний Владислав Павлов из Себежского района Псковской области – победитель шоу «Молодые ножи. Новая кровь» – прошёл кастинг в шестой сезон кулинарного проекта «Битва шефов», сообщает телеканал «Пятница!».

Скриншот: телеканал «Пятница!»

На суд именитых шефов себежанин принёс классический наполеон. Если Владиславу Павлову удастся впечатлить мэтров, он станет частью одной из команд. Формат шоу предполагает жёсткую конкуренцию: наставники не только делятся опытом с подопечными, но и сражаются за собственный авторитет. После каждого раунда шефы отсеивают слабейших участников. Победа достанется тому, чей ученик дойдёт до финала и вырвет победу в решающем поединке.

Узнать, сумеет ли уроженец Псковской области пройти отбор, можно уже сегодня. Премьерный выпуск пройдёт 14 сентября в 19:00 на канале «Пятница!».

Владислав Павлов – 22-летний кондитер из Себежа, работающий в Великих Луках. Он стал победителем второго сезона кулинарного реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь» на телеканале «Пятница!», финал которого вышел 13 мая 2026 года. В суперфинале он обошёл Алину Алешкову из Сибири, получив 1,5 млн рублей, должность в престижном ресторане и стажировку в мишленовском ресторане Birch в Дубае.

После победы Павлов прошёл стажировку в Дубае, но отказался остаться за границей. «Я должен принести пользу здесь, прославить нашу дорогую великую Псковскую область и свой родной город Себеж», – отмечал он. Часть выигранных средств он передал матери на погашение ипотеки, а технологии высокой кухни адаптирует в своей кондитерской в Великих Луках.

Участие в «Битве шефов» – не первый опыт псковских поваров в проектах Ивлева. Ранее в кастинге этого шоу участвовали Артём Ермолин из Себежа и Надежда Пандреева из Пскова.

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