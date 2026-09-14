Депутат проверил ход благоустройства двора на улице Маршала Жукова в Великих Луках
Как проходит ремонт дороги во дворе дома № 15а на улице Маршала Жукова в Великих Луках, проверил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков совместно со специалистами ЖКХ. Об этом сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Канал депутата Великолукской городской думы Дмитрия Белюкова в MAX
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Фото: Канал депутата Великолукской городской думы Дмитрия Белюкова в MAX
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Фото: Канал депутата Великолукской городской думы Дмитрия Белюкова в MAX
Депутат рассказал, что во дворе дома проводится комплексное благоустройство. До конца строительного сезона планируется полностью заменить асфальтовое покрытие двора, а также обновить тротуар.
«В ходе осмотра обсудили с представителями УЖКХ текущий ход работ, основные этапы и сроки их завершения. Будем следить за тем, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме и с должным качеством», – заключил Дмитрий Белюков.
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