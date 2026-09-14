В Пскове появились коллекционные печати для горожан и туристов

16:48, 14 сентября 2026, ПАИ

Прогулку по Пскову теперь можно превратить в небольшой городской квест — в городе появились точки, где можно получить коллекционные печати. Об этом рассказали в Туристском информационном центре Псковской области.

Печати станут памятным дополнением к путешествию и помогут собрать собственную коллекцию, связанную с Псковом.

Все места, где можно поставить печать, отмечены на Яндекс.Картах. На нее также можно подписаться, чтобы не потерять и следить за появлением новых точек.

Например, в инфоцентре Псковской области можно поставить сразу четыре печати. Туристов и жителей города приглашают в ТИЦ по адресу: Псков, площадь Ленина, 3 - и предлагают пополнить свою коллекцию.