В Пскове появились коллекционные печати для горожан и туристов
Прогулку по Пскову теперь можно превратить в небольшой городской квест — в городе появились точки, где можно получить коллекционные печати. Об этом рассказали в Туристском информационном центре Псковской области.
Печати станут памятным дополнением к путешествию и помогут собрать собственную коллекцию, связанную с Псковом.
Все места, где можно поставить печать, отмечены на Яндекс.Картах. На нее также можно подписаться, чтобы не потерять и следить за появлением новых точек.
Например, в инфоцентре Псковской области можно поставить сразу четыре печати. Туристов и жителей города приглашают в ТИЦ по адресу: Псков, площадь Ленина, 3 - и предлагают пополнить свою коллекцию.
Обеспечение прозрачности и доступности избирательной кампании обсудили Игорь Сопов и Дмитрий Шахов
Михаил Ведерников передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга
Псковский суд отказал иностранцу в обжаловании принудительного выдворения из России