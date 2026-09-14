Студенты ПсковГУ стали участниками Всероссийского медиафорума «Точка сбора. Россия»

17:12, 14 сентября 2026, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета приняли участие во Всероссийском медиафоруме «Точка сбора. Россия», который прошёл в Санкт-Петербурге. Форум объединил активистов студенческих медиацентров и первичных профсоюзных организаций российских вузов, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Студентка третьего курса ИОСН Полина Власова поехала на форум по приглашению организаторов. Год назад она участвовала в направлении PR и вошла в топ-3 – её заметили и пригласили в федеральную медиакоманду СКС Профсоюза.

«Я отвечала за знакомство участников, развлекательную программу и помогала с образовательной частью. Для меня это первый опыт организации такого масштаба. Волновалась и переживала, но у меня была отличная команда, которая во всём помогала. Надеюсь, что дальше будет больше и лучше», – приводит пресс-служба слова Полины Власовой.

О том, как форум прошёл для участников, рассказал студент второго курса ИМЭБ Александр Трофимов.

«О форуме я знал давно и хотел попасть ещё с первого курса. Подал заявку на трек «Коммуникативный дизайн» и прошёл отбор. Лекции и практики от ведущих медиаспециалистов России дали мне новый толчок в понимании работы медиа. С собой заберу 60 % знаний и 40 % хороших эмоций», – отметил он.