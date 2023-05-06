Более двух миллионов рублей потеряли жители Псковской области по вине мошенников

16:30, 06 мая 2023, ПАИ

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жителей Пскова, Великих Лук и Пыталовского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банковской сферы, а также правоохранителями. И под предлогами, якобы, предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств со счетов собеседников, а также получения дохода от вложений на одной из интернет - платформ завладели деньгами граждан на общую сумму более двух миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция напоминает жителям области, что во избежание подобных негативных ситуаций важно строго следовать элементарным требованиям безопасности.