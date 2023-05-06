Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Две экспозиции для «Пушкинской карты» добавили в список в Михайловском

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» добавил в перечень экскурсий, выставок, мастер-классов и музейных занятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой», единый билет в три мемориальные усадьбы. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Ранее там сообщали, что такой билет введён в музее с 1 мая текущего года, действителен в течение двух дней с момента покупки и даёт туристу существенную экономию. Документ предусматривает экскурсии в составе сборных групп по дому-музею А. С. Пушкина, флигелям «Домик няни» и «Кухня», усадебному парку в Михайловском; по дому-музею Осиповых и Вульфов, выставке в господском доме и парку в Тригорском; по дому-музею П. А. и В. П. Ганнибалов и парку в Петровском.

Кроме того, с сегодняшнего дня молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить за государственный счёт ещё и две новые выставки, сообщают в заповеднике. Это тематическая экспозиция «Время гонит лошадей». Дороги в жизни Пушкина» в зале «Музейной почты» (деревня Бугрово) и выставка «Борис Диодоров. Друзья и ученики» (мемориальная усадьба «Петровское»).Таким образом, в михайловском списке для владельцев «Пушкинских карт» теперь 36 пунктов и, как подчёркивают в учреждении, этот список постоянно обновляется и расширяется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 мая 2023

Две экспозиции для «Пушкинской карты» добавили в список в Михайловском
06 мая 2023

Опубликован график работы Изборского музея в праздники
06 мая 2023

Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы достигла 92%
05 мая 2023

Выставку гравюр торжественно открыли в Изборском музее
05 мая 2023

Выиграть денежный приз могут творческие коллективы Псковской области
05 мая 2023

Куда пойти в выходные: праздничная афиша Псковского драмтеатра
05 мая 2023

Псковский ансамбль стал лауреатом всероссийского конкурса «Казачья застава»
05 мая 2023

Монеты царских времён обнаружили в псковской церкви

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...