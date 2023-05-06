Две экспозиции для «Пушкинской карты» добавили в список в Михайловском

19:54, 06 мая 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» добавил в перечень экскурсий, выставок, мастер-классов и музейных занятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой», единый билет в три мемориальные усадьбы. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Ранее там сообщали, что такой билет введён в музее с 1 мая текущего года, действителен в течение двух дней с момента покупки и даёт туристу существенную экономию. Документ предусматривает экскурсии в составе сборных групп по дому-музею А. С. Пушкина, флигелям «Домик няни» и «Кухня», усадебному парку в Михайловском; по дому-музею Осиповых и Вульфов, выставке в господском доме и парку в Тригорском; по дому-музею П. А. и В. П. Ганнибалов и парку в Петровском.

Кроме того, с сегодняшнего дня молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить за государственный счёт ещё и две новые выставки, сообщают в заповеднике. Это тематическая экспозиция «Время гонит лошадей». Дороги в жизни Пушкина» в зале «Музейной почты» (деревня Бугрово) и выставка «Борис Диодоров. Друзья и ученики» (мемориальная усадьба «Петровское»).Таким образом, в михайловском списке для владельцев «Пушкинских карт» теперь 36 пунктов и, как подчёркивают в учреждении, этот список постоянно обновляется и расширяется.