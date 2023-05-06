Памятник погибшим в годы войны бойцам открыли в рамках автопробега в Себежском районе

18:34, 06 мая 2023, ПАИ

Участники автопробега «Дорогами войны - дорогами Победы» из Белоруссии прибыли 6 мая в Себежский район, передает корреспондент газеты «Призыв».

В ходе мероприятия в деревне Кузнецовка открыли памятник белорусским бойцам и всем красноармейцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и найденным в поисковых Вахтах на себежской земле. Вместе с жителями региона здесь же высадили аллею памяти. Отметим, что в течение нескольких лет были найдены останки 15 белорусских солдат, из которых установлены три имени.

«Мы узнали, что на территории Себежского района Псковской области недавно проводились раскопки, – рассказал организатор автопробега Эдуард Терешко. – В ходе экспедиции были обнаружили останки 15 красноармейцев. Установлены имена трех из них. В числе тех, кто наконец-то вернулся с поля боя и с почестями перезахоронен – белорус, уроженец деревни Строчицы Минского района Иван Васильевич Байдак. Он погиб 9 июля 1941 года».

У монумента «Знамя Победы» в поселке Идрица псковская и белорусская делегации возложили воинскую гирлянду и цветы, как дань уважения и почтения всем погибшим в Великую Отечественную войну.

Отметим, международный автопробег «Дорогами войны – дорогами Победы», посвященный Году мира и созидания Белоруссии, стартовал сегодня, 6 мая в городе Дисне Миорского района Белоруссии и закончился в посёлке Идрица Себежского района России. Этот автопробег - патриотическая акция, которую 48 лет в преддверии 9 Мая организует миорский энтузиаст Эдуард Терешко. В этом году проект впервые вышел за пределы Белоруссии.