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Культура

Полную реставрацию Башни Святых ворот проводят в Печорах

Полную комплексную реставрацию Башни Святых ворот Псково-Печерского монастыря проводят специалисты. Об этом сообщается в телеграм-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

«Несколько периодов ремонтов и реставрации обозначены строителями на балках внутри башни. Фотофиксация отражает аварийное состояние перекрытий и состояние временных крепежей. Башня Святых ворот — уникальный объект оборонного зодчества и монастырской архитектуры», — говорится в сообщении.

Трёхъярусная конструкция башни, по словам архитекторов, по всему периметру имеет галерею и заканчивается куполом в стиле барокко (как и купола Успенского храма). До революции купол венчал двуглавый‌ орел — герб Российской империи. Он был установлен по приказу Петра I.

«В 1913 году на Петровской башне установлены медные башенные часы. В 1923 году была сделана капитальная реконструкция башни», — заключили в телеграм-канале.

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