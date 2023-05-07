Полиция устанавливает личность женщины, скелетированный труп которой нашли в Пскове

19:00, 07 мая 2023, ПАИ

Личность неизвестной женщины устанавливает полиция в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Скелетированный труп обнаружили 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте города. По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз костные останки принадлежат женщине. Предположительно, ее биологический возраст составляет 35–40 лет (плюс-минус 5 лет). Смерть, а следовательно, и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошли в июне 2018 года.

Приметы: рост 160–170 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, короткие.

Предположительно: в момент исчезновения при жизни имела волосы темного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади.

Была одета: светлая футболка, поверх неё сарафан светлого оттенка с карманами спереди, колготки либо штаны тёмные.

Могла носить очки. Злоупотребляла алкоголем. По информации, полученной от лиц, которые видели её при жизни, эта гражданка могла временно проживать в районе «ДЭУ», «Овсище» у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-2144897 (оперуполномоченный отдела розыскной работы УМВД России по городу Пскову) , 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.