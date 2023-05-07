Две псковички перевели мошенникам около 500 тысяч рублей

12:18, 08 мая 2023, ПАИ

Две жительницы Пскова и Псковского района в результате перевели мошенникам в общей сложности около полумиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, молодой женщине из Пскова позвонили неизвестные лица, которые ввели ее в заблуждение, предложив возможность для хорошего заработка за счет инвестиций на одном из сайтов. А пожилой жительнице Псковского района 3 мая тоже позвонили незнакомцы, которые сообщили, что ее родственнице, якобы, грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. И ей срочно нужна финансовая поддержка.

В результате, эти гражданки поддались на ухищрения мошенников и лишились в общей сложности около 500 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.