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Происшествия

Две псковички перевели мошенникам около 500 тысяч рублей

Две жительницы Пскова и Псковского района в результате перевели мошенникам в общей сложности около полумиллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, молодой женщине из Пскова позвонили неизвестные лица, которые ввели ее в заблуждение, предложив возможность для хорошего заработка за счет инвестиций на одном из сайтов. А пожилой жительнице Псковского района 3 мая тоже позвонили незнакомцы, которые сообщили, что ее родственнице, якобы, грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. И ей срочно нужна финансовая поддержка.

В результате, эти гражданки поддались на ухищрения мошенников и лишились в общей сложности около 500 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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