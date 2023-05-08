Мужчина сбил двух детей на остановке в Острове

17:00, 08 мая 2023, ПАИ

53-летний водитель автомобиля сбил двоих детей — 11-летнего мальчика и 6-летнюю девочку — у остановки на улице Калинина в Острове.

По предварительным данным, дети вышли из автобуса и пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадало двое детей. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.