Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина сбил двух детей на остановке в Острове

53-летний водитель автомобиля сбил двоих детей — 11-летнего мальчика и 6-летнюю девочку — у остановки на улице Калинина в Острове.

По предварительным данным, дети вышли из автобуса и пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадало двое детей. Решается вопрос об их госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 мая 2023

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Псковском районе

08 мая 2023

Мужчина сбил двух детей на остановке в Острове
07 мая 2023

Пострадавший Прилепин рассказал, что находился за рулём авто в момент взрыва
07 мая 2023

Нетрезвый водитель опрокинул автомобиль в Гдовском районе
07 мая 2023

Полиция устанавливает личность женщины, скелетированный труп которой нашли в Пскове
07 мая 2023

Опочецкие полицейские спасли заблудившегося в лесу пенсионера
07 мая 2023

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя
07 мая 2023

Фальшивую тысячерублёвую купюру обнаружили в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...