Мужчина сбил двух детей на остановке в Острове
53-летний водитель автомобиля сбил двоих детей — 11-летнего мальчика и 6-летнюю девочку — у остановки на улице Калинина в Острове.
По предварительным данным, дети вышли из автобуса и пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП пострадало двое детей. Решается вопрос об их госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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