Псковичи могут бесплатно посетить экспозицию в Изборске 9 мая

09:32, 09 мая 2023, ПАИ

Псковичи и гости региона смогут бесплатно посетить экспозицию «Изборская земля — святые места для русской культуры» в Государственном музее-заповеднике «Изборск» сегодня, 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетив экспозицию, гости узнают об истории Изборской земли в годы Великой Отечественной войны, а также о тех великих людях, которые в период с XVIII века побывали в древнем городе.

«Пройдя через огни войн и революций, Изборск становится местом притяжения людей высокой культуры и духа, тех, кто и в жестоком XX веке не прекратил поиски истины и красоты», — отметили в музее.

К плеяде этих людей принадлежат русский художник Николай Рерих, богослов, педагог и просветитель Александр Макаровский, писатель и личный секретарь Ивана Бунина Леонид Зуров, выдающийся исследователь средневековых древностей Валентин Седов, известные режиссёры Андрей Тарковский и Владимир Мотыль. В Доме купца Белянина можно увидеть уникальные документы, предметы интерьера, картины, а также кадры из фильмов, снятых в Изборске.

Экспозиция находится по адресу Изборск, Дом купца Белянина, ул. Печорская, 39. Кроме того, по экспозиции проводятся индивидуальные, а также сборные экскурсии в 11:00, 13:00 и 15:00.