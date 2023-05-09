Нарушившего миграционное законодательство иностранца выявили псковские полицейские

10:51, 09 мая 2023, ПАИ

Иностранца, нарушающего миграционное законодательство, выявили сотрудники УВМД в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд вынес мужчине решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации с помещением в центр содержания иностранных граждан.

Обнаружить правонарушителя удалось благодаря профилактическим мероприятиям на объектах транспортной инфраструктуры и объектах жилого сектора, которые провели сотрудники подразделений по вопросам миграции совместно с подразделениями Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области 6 и 7 мая.

В ходе проведения проверок с иностранцами провели профилактические беседы о необходимости соблюдения миграционного законодательства