Участники мотопробега «Спасибо за Победу» посетили Остров

11:44, 09 мая 2023, ПАИ

Мотопробег в рамках патриотической акции «Спасибо за Победу» посетили Остров. Об этом сообщает газета «Островские вести».

«В мотопробеге участвуют мотоциклисты независимо от клубной принадлежности, все, кто является патриотами нашей Родины. Мы должны помнить о том, какой ценой далась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне, и передавать эту память будущим поколениям», — отметил президент псковского мотоклуба HoSt Валерий Малышев.

В мотопробеге также приняли участие жители Острова. «До этого мы ездили в Гдов, Порхов, Идрицу, да практически во все районы Псковской области. В Острове мы уже во второй раз. Мы с мужем на мотоцикле 12 лет, не входим ни в какой клуб, любим путешествовать, в прошлом году ездили по Золотому кольцу, нам очень нравится. Когда бываем в каких-то новых городах, обязательно останавливаемся и возлагаем цветы к памятникам!» — поделилась участница мероприятия Нонна Шагова.

Собравшимся на мероприятии рассказали о жизни Героя Советского Союза Клавдии Назаровой, её учёбе, работе пионервожатой, как она в период оккупации немцами города и района во время Великой Отечественной войны возглавила подполье, потом была схвачена и казнена немцами. В её честь прошла минута молчания. После этого участники патриотической акции возложили к памятнику венок и гвоздики.

Отметим, старт мотопробега был дан с территории АЗС «Лукойл» на трассе Р-23 в посёлке Черёха Псковского района. После остановки в Острове участники проследуют с остановками в Опочке, Пустошке, Великих Луках, а затем возвратятся в Псков.

Мотопробег проводится в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.