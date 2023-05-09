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Участники мотопробега «Спасибо за Победу» посетили Остров

Мотопробег в рамках патриотической акции «Спасибо за Победу» посетили Остров. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

«В мотопробеге участвуют мотоциклисты независимо от клубной принадлежности, все, кто является патриотами нашей Родины. Мы должны помнить о том, какой ценой далась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне, и передавать эту память будущим поколениям», — отметил президент псковского мотоклуба HoSt Валерий Малышев.

В мотопробеге также приняли участие жители Острова. «До этого мы ездили в Гдов, Порхов, Идрицу, да практически во все районы Псковской области. В Острове мы уже во второй раз. Мы с мужем на мотоцикле 12 лет, не входим ни в какой клуб, любим путешествовать, в прошлом году ездили по Золотому кольцу, нам очень нравится. Когда бываем в каких-то новых городах, обязательно останавливаемся и возлагаем цветы к памятникам!» — поделилась участница мероприятия Нонна Шагова.

Собравшимся на мероприятии рассказали о жизни Героя Советского Союза Клавдии Назаровой, её учёбе, работе пионервожатой, как она в период оккупации немцами города и района во время Великой Отечественной войны возглавила подполье, потом была схвачена и казнена немцами. В её честь прошла минута молчания. После этого участники патриотической акции возложили к памятнику венок и гвоздики.

Отметим, старт мотопробега был дан с территории АЗС «Лукойл» на трассе Р-23 в посёлке Черёха Псковского района. После остановки в Острове участники проследуют с остановками в Опочке, Пустошке, Великих Луках, а затем возвратятся в Псков.

Мотопробег проводится в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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