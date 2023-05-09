Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Острове

12:46, 09 мая 2023, ПАИ

Водителя в состоянии алкогольного опьянения задержали на улице Новой в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2106. Выяснилось, что им управлял местный житель 1997 года рождения, который был пьян. На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве отметили, что мужчина ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», — заключили в УМВД.