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Происшествия

Продолжается розыск пропавшего больше года назад великолучанина

Устанавливается местонахождение жителя Великих Лук Александра Лобанова 1984 года рождения. По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Мужчина был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении А. Н. Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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