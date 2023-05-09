Продолжается розыск пропавшего больше года назад великолучанина

13:16, 09 мая 2023, ПАИ

Устанавливается местонахождение жителя Великих Лук Александра Лобанова 1984 года рождения. По имеющимся данным, с 22 марта 2022 года местонахождение мужчины неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Мужчина был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении А. Н. Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).