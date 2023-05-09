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Культура

Праздничный концерт «Встречаем победу» прошёл в Пскове

Праздничный концерт «Встречаем победу» прошел в Доме офицеров в Пскове сегодня, 9 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

 

На сцене показали хореографические и вокальные номера от псковских коллективов и приглашённых артистов. В зале присутствовали ветераны, труженики тыла, малолетние узники. 

На мероприятии с приветственным словом выступил глава города Пскова Борис Елкин. «Сегодня 78 годовщина Великой Победы над фашизмом. Конечно, у нас осталось не так много ветеранов, и с каждым днем их становится все меньше. Но мы должны помнить и чтить все то, что они сделали ради нашей жизни, ради нашего будущего и нашей свободы», - сказал Борис Елкин, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что сейчас проходят «не самые легкие времена». «Наша страна стоит перед новыми вызовами, которые мы вместе должны преодолеть. И, конечно, победа будет за нами! Всех с праздником, всем здоровья и самое главное - мирного и светлого неба над головой, и чтобы наши ребята вернулись в целости и сохранности и с победой!», - заключил глава Пскова.

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