Праздничный концерт «Встречаем победу» прошёл в Пскове

15:09, 09 мая 2023, ПАИ

Праздничный концерт «Встречаем победу» прошел в Доме офицеров в Пскове сегодня, 9 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

На сцене показали хореографические и вокальные номера от псковских коллективов и приглашённых артистов. В зале присутствовали ветераны, труженики тыла, малолетние узники.

На мероприятии с приветственным словом выступил глава города Пскова Борис Елкин. «Сегодня 78 годовщина Великой Победы над фашизмом. Конечно, у нас осталось не так много ветеранов, и с каждым днем их становится все меньше. Но мы должны помнить и чтить все то, что они сделали ради нашей жизни, ради нашего будущего и нашей свободы», - сказал Борис Елкин, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что сейчас проходят «не самые легкие времена». «Наша страна стоит перед новыми вызовами, которые мы вместе должны преодолеть. И, конечно, победа будет за нами! Всех с праздником, всем здоровья и самое главное - мирного и светлого неба над головой, и чтобы наши ребята вернулись в целости и сохранности и с победой!», - заключил глава Пскова.