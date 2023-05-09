Мотоциклиста госпитализировали из-за ДТП в Новосокольническом районе
Столкновение мотоцикла и автомобиля «Нива» произошло в деревне Загожино Новосокольнического района.
По предварительным данным, 25-летний мотоциклист-великолучанин выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего произошло столкновение с попутным автомобилем.
В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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