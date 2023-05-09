Мотоциклиста госпитализировали из-за ДТП в Новосокольническом районе

15:14, 09 мая 2023, ПАИ

Столкновение мотоцикла и автомобиля «Нива» произошло в деревне Загожино Новосокольнического района.

По предварительным данным, 25-летний мотоциклист-великолучанин выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего произошло столкновение с попутным автомобилем.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.