Мотоциклисты акции «Спасибо за Победу» побывали в городах области сегодня

20:05, 09 мая 2023, ПАИ

Остановки мотоциклистов в рамках патриотической акции «Спасибо за Победу» были в Опочке и после в Пустошке.

В Опочке у братского захоронения на берегу реки Великой участники мотопробега познакомили с историческими фактами, касающимися жизни нашего района в период немецкой оккупации. В завершение к монументу легли красные гвоздики. Память защитников Отечества мотоциклисты почтили минутой молчания, сообщает газета «Красный маяк».

У воинского захоронения в Пустошке участники мотопробега совершили остановку, приветствовали всех присутствующих, познакомили с историческими фактами, касающимися жизни нашего района в период немецкой оккупации.

По традиции также мотоциклисты объявили минуту молчания и возложили к подножию памятника красные гвоздики, сообщает газета «Вперёд».

Напомним, мотопробег проводится в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.