Троицкий мост закроют сегодня в Пскове

08:08, 10 мая 2023, ПАИ

Троицкий мост в Пскове закроют для движения сегодня в 10:00. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На несколько дней мы вернёмся к схеме движения транспорта и пешеходов, которая действовала до Нового года. Это необходимо для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах и нанести разметку», — сообщил глава города.

После этого будет закрыта вторая половина Ольгинского моста, а на Троицком будут проведены работы, которые не влияют на движение, уточнил Борис Елкин.

Напомним, Троицкий мост был закрыт для транспорта и пешеходов 1 марта. С этого момента подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового.

В декабре 2022 года произошел технический запуск движения, окончательное благоустройство объекта завершится в 2023 году.