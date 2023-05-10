Юноша ограбил двух прохожих в Пскове

11:24, 10 мая 2023, ПАИ

В Пскове полиция по горячим следам задержала 18-летнего псковича, ограбившего и избившего двух прохожих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 мая около 4:00 в парке имени А. С. Пушкина в районе Октябрьского проспекта в ходе возникшего конфликта неизвестный молодой человек избил двух возвращавшихся домой мужчин, похитил у них два сотовых телефона и скрылся.

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову, получив сообщение о произошедшем, задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный пскович. В ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого похищенные ранее мобильные телефоны.

В настоящее время проводится расследование. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.