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Происшествия

Юноша ограбил двух прохожих в Пскове

В Пскове полиция по горячим следам задержала 18-летнего псковича, ограбившего и избившего двух прохожих. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.  

По версии следствия, 5 мая около 4:00 в парке имени А. С. Пушкина в районе Октябрьского проспекта в ходе возникшего конфликта неизвестный молодой человек избил двух возвращавшихся домой мужчин, похитил у них два сотовых телефона и скрылся.

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову, получив сообщение о произошедшем, задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний безработный пскович. В ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого похищенные ранее мобильные телефоны. 

В настоящее время проводится расследование. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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