В Пскове двое подростков угнали автомобиль, чтобы покататься

13:16, 10 мая 2023, ПАИ

Двое подростков угнали автомобиль ВАЗ-2101, после чего бросили его в лесу в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл утром 8 мая в деревне Соловьи. В данном противоправном деянии подозреваются двое 16-летних граждан. В ведомстве пояснили, что после поездки молодые люди оставили автомобиль в лесу, где его вскоре и обнаружили сотрудники полиции.

В отношении псковичей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. За неправомерное завладение автомобилем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В ведомстве уточнили, что у несовершеннолетних и ранее были проблемы с законом.

Ещё один угон произошёл днём ранее в Локнянском районе. По версии следствия, вечером 7 мая от дома на улице Новой в деревне Иваньково угнали автомобиль «Рено Лагуна». Владелец иномарки обратился за помощью в отделение полиции. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска и Госавтоинспекции совместными усилиями по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за угон 23-летний житель Локни.

Молодой человек пояснил, что заинтересовавший его автомобиль был открыт, а в замке зажигания находился ключ, чем он и решил воспользоваться, чтобы прокатиться.