ФОТОФАКТ Стартовали работы на Троицком мосту в Пскове

12:50, 10 мая 2023, ПАИ

Рабочие приступили к работам на Троицком мосту, движение по которому перекрыли сегодня в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













В рамках работ планируется уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах и нанести разметку. После этого будет закрыта вторая половина Ольгинского моста, а на Троицком будут проведены работы, которые не будут препятствовать движению автотранспорта.

Напомним, Троицкий мост был закрыт для транспорта и пешеходов 1 марта. В декабре 2022 года произошёл технический запуск движения, окончательное благоустройство объекта завершится в 2023 году.