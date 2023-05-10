Великолучанка похитила телефон у своей знакомой

14:28, 10 мая 2023, ПАИ

Ранее судимая великолучанка похитила телефон и банковскую карту у своей знакомой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 5 апреля из дома на улице Октябрьской у местной жительницы украли сотовый телефон и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты деньги. Причиненный ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Сотрудники МО МВД России «Невельский» установили личность подозреваемой. Ею оказалась 41-летняя ранее судимая великолучанка, знакомая хозяйки квартиры. По версии следствия, кражу имущества великолучанка совершила, когда была в гостях.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.