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Культура

Концерт деревянных духовых инструментов пройдёт в Пскове 19 мая

Концерт деревянных духовых инструментов «Серебряные свирели» впервые пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Зрителям предстоит услышать созвучие флейт, гобоя, кларнета, фагота, саксофона и английского рожка. Солистами выступят артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и оркестра Мариинского театра. Дирижер, солист оркестра Мариинского театра, лауреат международных конкурсов и фестивалей Иван Столбов. 

В программе представлены музыкальные произведения известных композиторов: А. Вивальди, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Я. Сибелиуса, а также музыкальные произведения А. Шрайнера, А. Крашенинникова, А. Клинга, И. Стамица. 

 

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