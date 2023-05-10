Концерт деревянных духовых инструментов пройдёт в Пскове 19 мая

15:17, 10 мая 2023, ПАИ

Концерт деревянных духовых инструментов «Серебряные свирели» впервые пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрителям предстоит услышать созвучие флейт, гобоя, кларнета, фагота, саксофона и английского рожка. Солистами выступят артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и оркестра Мариинского театра. Дирижер, солист оркестра Мариинского театра, лауреат международных конкурсов и фестивалей Иван Столбов.

В программе представлены музыкальные произведения известных композиторов: А. Вивальди, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Я. Сибелиуса, а также музыкальные произведения А. Шрайнера, А. Крашенинникова, А. Клинга, И. Стамица.