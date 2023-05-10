Концерт «Любовь и война» пройдёт в Пскове 11 мая

17:52, 10 мая 2023, ПАИ

Концерт «Любовь и война», приуроченный к 78-летию со дня Победы, пройдёт в ПсковГУ 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Организатором мероприятия выступает творческое объединение Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ IGUM GLOBE. Концерт состоится в актовом зале главного корпуса на площади Ленина, 2 11 мая в 16:00.

«Мы не устанем говорить спасибо людям, защищающим нашу страну, и в знак памяти совсем скоро наша команда проведёт концерт, приуроченный к 9 Мая», - подчеркнули организаторы.

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