«Изборская палата» закроется на ремонт с 11 мая
«Изборская палата русской словесности и православной веры» будет недоступна для посещения с 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.
Закрытие экспозиции связано с ремонтом во флигеле дома купца Анисимова. О возобновлении работы «Изборской палаты» в музее сообщат дополнительно.
Напомним, экспозиция начала свою работу в 2012 году в восстановленном флигеле дома купца Анисимова. В прошлые века эта часть здания выполняла функции хозяйственной пристройки. Идея оформления «Изборской палаты» принадлежала художнику Петру Оссовскому.
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