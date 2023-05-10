«Изборская палата» закроется на ремонт с 11 мая

17:46, 10 мая 2023, ПАИ

«Изборская палата русской словесности и православной веры» будет недоступна для посещения с 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Закрытие экспозиции связано с ремонтом во флигеле дома купца Анисимова. О возобновлении работы «Изборской палаты» в музее сообщат дополнительно.

Напомним, экспозиция начала свою работу в 2012 году в восстановленном флигеле дома купца Анисимова. В прошлые века эта часть здания выполняла функции хозяйственной пристройки. Идея оформления «Изборской палаты» принадлежала художнику Петру Оссовскому.