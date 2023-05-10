В Псковской области заболеваемость COVID-19 превысила показатели по РФ

18:01, 10 мая 2023, ПАИ

Количество случаев коронавируса в Псковской области за неделю снизилось на 24,3% (на 53 случая), сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора. Заболеваемость составила 26,60 на 100 тыс. населения (зарегистрировано 165 случаев), что выше заболеваемости по РФ на 40,7%.

По клинической форме коронавирус в 160 случаев переносился как ОРВИ, в пяти случаях как пневмония.

Среди заболевших на прошедшей неделе 13,3% детей до 18 лет (22 случая) и 86,7% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 12 районах: в Великолукском, Новоржевском, Усвятском, Себежском, Бежаницком, Пустошкинском, Опочецком, Порховском, Куньинском, Струго-Красненском, Плюсском и Великих Луках.

В том числе в 1,8-4,1 раза областная заболеваемость превышена в семи районах: Великолукском, Новоржевском, Усвятском, Себежском, Бежаницком, Пустошкинском, Опочецком.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечался в 11 муниципальных образованиях: Бежаницком, Великолукском, Дновском, Локнянском, Новоржевском, Новосокольническом, Плюсском, Пустошкинском, Себежском, Струго-Красненском районах, Великие Луки.

Не зарегистрировано случаев COVID-19 в пяти районах области: Гдовском, Красногородском, Палкинском, Псковском, Пушкиногорском.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 41,9% (на 31 случай) и составила 20,53 на 100 тыс. населения, что ниже среднеобластной заболеваемости на 22,8%.