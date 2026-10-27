«Взятки – гнусное дело»: бывший оперативник рассказал о принципах службы

08:19, 27 октября 2026, ПАИ

Работа уголовного розыска в России за последние десятилетия сильно изменилась. Бывший оперуполномоченный из Новосибирска Александр Куприянов рассказал изданию «Горсайт», как раскрывал преступления в 1980–1990-х годах, работал с информаторами и сталкивался с опасными ситуациями во время службы.

В 1981 году Александра Куприянова отчислили из Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) после того, как он не сдал экзамен по химии. Чтобы получить образование, молодой человек устроился охранником в банк. Друг подсказал ему, что после такой работы можно поступить в Высшую школу милиции и получать повышенную стипендию. По словам Александра, во время дежурств ему приходилось спать на мешках с деньгами.

По направлению его отправили в Хабаровск, где открылась новая Высшая школа МВД. Александр проучился там четыре года, женился и затем вернулся с супругой в Новосибирск.

На службу его определили в уголовный розыск, в подразделение по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних. Он стал оперуполномоченным в звании лейтенанта. Как вспоминает бывший сотрудник, самым распространённым правонарушением среди детей тогда были кражи.

За каждым оперативником закреплялась определённая территория. Александру достался участок от железной дороги на улице Линейной до улиц Писарева и Гоголя.

Одно из первых раскрытых им дел было связано с насилием над 11-летним мальчиком. Ребёнок рассказал, что познакомился возле дома на улице Гоголя, 10, с молодым человеком примерно 19–20 лет. Тот завёл его на чердак подъезда и изнасиловал.

Чтобы найти преступника, Куприянов составил фоторобот со слов потерпевшего. Вместе с мальчиком он вырезал с разных фотографий глаза, нос, рот и причёску, а затем соединял детали в один портрет.

Оперативник долго искал подозреваемого и в итоге заметил его возле Центрального рынка. Мужчина разговаривал с матерью мальчика, который, по всей видимости, узнал нападавшего и указал на него. Пока тот не понял, что происходит, Куприянов задержал его и доставил в отдел.

Ещё один случай произошёл в 1985 году, когда началась активная борьба с самогоноварением. Во время обхода квартир по делу о правонарушениях несовершеннолетних оперативник случайно обнаружил в многоэтажке на улице Гоголя женщину с самогонным аппаратом и бидоном браги. Она пыталась объяснить, что самогон предназначен для продажи, а не для личного употребления.

Когда Александр Куприянов сообщил о штрафе примерно в 10 рублей и необходимости изъять аппарат, женщина выбежала на балкон и попыталась перелезть через перила. Оперативник схватил её за ногу, а затем позвал на помощь водителя служебной машины. Вместе они сумели вытащить женщину. После этого он напомнил ей, что из-за попытки избежать штрафа она могла оставить ребёнка сиротой.

Позднее Александр Куприянов перешёл от дел о правонарушениях несовершеннолетних к преступлениям, связанным с наркотиками. В 1994 году его признали лучшим оперуполномоченным Новосибирска. В качестве награды он получил ордер на двухкомнатную квартиру на Красном проспекте.

Однако получить жильё оказалось непросто: в одной комнате ранее жила умершая женщина, а в другой были прописаны супруги. Александру предложили договориться с ними об обмене на его однокомнатную квартиру, но пара отказалась переезжать. Оперативник не стал искать обходных путей. Он подчеркнул, что всегда соблюдал закон и не брал взяток.

«Взятки – это гнусное и опасное дело. Да и морально чувствуешь себя плохо. Это вопрос воспитания. В Советском Союзе учили быть честными», – рассказал он.

Для встреч с агентами – информаторами, связанными с преступными группировками, – Александру Куприянову также требовалась явочная квартира. Он договорился об этом со знакомой, которая осталась одна после отъезда сына с женой в Германию. Женщина жила с крупной собакой, с которой оперативник помогал гулять. Он предложил ей ежемесячную плату в шесть рублей за возможность проводить встречи с информаторами в её доме.

По словам Александра Куприянова, в работе случались ситуации, когда жизни оперативников угрожала опасность. Сам он никогда не стрелял в преступников на поражение, ограничиваясь предупредительными выстрелами в воздух.

Он вспомнил историю коллеги, который во время погони за грабителем киоска выстрелил в него, попав в бедренную вену. Мужчина скончался от кровопотери. Позже выяснилось, что пистолет у грабителя был игрушечным. Хотя коллега формально применил оружие законно, ему начали поступать угрозы, и он был вынужден уехать из города.

Однажды опасность угрожала и самому Александру Куприянову. Он привёл подростков, укравших велосипед из подвала, на место происшествия, чтобы они показали вскрытые кладовки. Там к ним подошли двое пьяных мужчин, которые приняли оперативника в гражданской одежде за мошенника с поддельными документами, и напали на него. На помощь пришли сами подростки: они позвонили в отдел, после чего за нападавшими приехала группа задержания. Мужчин задержали и передали в суд за нападение на сотрудника правоохранительных органов.

При расследовании краж со взломом оперативники прежде всего обращали внимание на отпечатки пальцев. Вызвать сотрудника уголовного розыска и эксперта-криминалиста могли в любое время суток.

Куприянов вспоминает, что ночная работа была особенной: оперативники знали водителей молоковозов, сотрудников скорой помощи и представителей других служб, с которыми приходилось взаимодействовать.

Чтобы добиться признания подозреваемого, каждый оперативник использовал собственные методы. По словам Александра, в ход могли идти доказательства, разговоры с человеком по душам, обращение к его совести или упоминание родственников. Иногда подозреваемые начинали давать показания, узнав, что их сообщники уже рассказали о преступлении. Другие соглашались признаться, только если им позволяли съездить домой и попрощаться с близкими.

При этом Куприянов не считает, что преступника можно определить по внешности. Он упомянул теорию итальянского врача Чезаре Ломброзо, который связывал склонность к преступлениям с определёнными физическими особенностями, но сам бывший оперативник эту теорию не поддерживает. По его наблюдениям, среди преступников встречаются люди с совершенно разными характерами и внешностью, хотя длительное общение с ними иногда помогает почувствовать, что с человеком что-то не так.

Сейчас Александр Куприянов на пенсии и наблюдает за работой правоохранителей преимущественно в российских сериалах. Наиболее правдоподобным изображением службы уголовного розыска он считает сериал «Убойная сила».

Бывшего оперативника раздражают распространённые в кино ошибки, в частности выражение «следователь уголовного розыска», а также постоянные перестрелки. По его словам, в реальной работе применение оружия – редкость, а понять профессию можно только изнутри.