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Культура

Псковский театр драмы внёс изменения в афишу

Псковский театр драмы внёс изменения в афишу из-за болезни актрисы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Вместо спектакля «Сережа очень тупой» 13 мая будет показан спектакль «Пиковая дама», а вместо спектакля «Сережа очень тупой» 17 мая – «Метель». 14 и 16 мая вместо спектакля «Пигмалион» состоятся показы спектакля «Морфий».

Также изменения коснулись июньской афиши: «Отелло» с 10 июня будет перенесен на 15 июня; спектакль «Свидетельские показания» вместо 15 июня будет показан 10 июня.

25 июня вместо спектакля «Зойкина квартира» артисты представят зрителям «Пигмалион».

Время начало показов – 19:00. Все ранее приобретенные билеты действительны в новые даты и на замененные спектакли.

«Если вас не устраивает дата нового показа или замена спектакля, вы можете сдать билеты по месту покупки не позднее даты события в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru», - уточнили в пресс-службе.

Актуальная афиша есть на сайте.

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