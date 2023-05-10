Псковский театр драмы внёс изменения в афишу

17:25, 10 мая 2023, ПАИ

Псковский театр драмы внёс изменения в афишу из-за болезни актрисы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Вместо спектакля «Сережа очень тупой» 13 мая будет показан спектакль «Пиковая дама», а вместо спектакля «Сережа очень тупой» 17 мая – «Метель». 14 и 16 мая вместо спектакля «Пигмалион» состоятся показы спектакля «Морфий».

Также изменения коснулись июньской афиши: «Отелло» с 10 июня будет перенесен на 15 июня; спектакль «Свидетельские показания» вместо 15 июня будет показан 10 июня.

25 июня вместо спектакля «Зойкина квартира» артисты представят зрителям «Пигмалион».

Время начало показов – 19:00. Все ранее приобретенные билеты действительны в новые даты и на замененные спектакли.

«Если вас не устраивает дата нового показа или замена спектакля, вы можете сдать билеты по месту покупки не позднее даты события в кассу театра или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru», - уточнили в пресс-службе.

Актуальная афиша есть на сайте.