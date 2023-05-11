Царь-траву нашла в лесу великолучанка

23:53, 10 мая 2023, ПАИ

Великолучанка нашла в лесу редкий цветок — петров крест, или, как его называют в народе, царь-траву. Его фотографиями Светлана Каравайская поделилась на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Грибы все собрала, медведей распугала, с ящерицами и прочей живностью подружилась», — отшучивается великолучанка.

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Также целую корзину сморчков в весеннем лесу собрала девушка.

«Встретила очень редкий и интересный цветок — петров крест. На Руси цветок считался талисманом удачи», — отметила Светлана.

Отметим, что, несмотря на применение петрова креста в народной медицине, в том числе для лечения различных заболеваний печени, почек, лечения женского бесплодия и т. д., в официальной медицине это растение не используется, поскольку не было проведено ни единого научного исследования, доказывающего его пользу в лечении вышеназванных заболеваний, а также безопасность и отсутствие канцерогенности и мутагенности этого растения. Кроме того, петров крест сильно ядовит.