Число информационных атак увеличилось, заявил губернатор Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил увеличение количества случаев информационных атак, распространения дезинформации со стороны Украины. Основной целью этих действий является попытка ввести в заблуждение жителей, заявил глава региона во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
Он сообщил, например, что глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов лично проверил информацию жителей села Красное о том, что якобы их односельчане приглашают рыть окопы. Эти данные не подтвердились.
«Поэтому с ложью будем продолжать бороться», — добавил Гладков.
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