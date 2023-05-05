Число информационных атак увеличилось, заявил губернатор Белгородской области

00:01, 11 мая 2023, ПАИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил увеличение количества случаев информационных атак, распространения дезинформации со стороны Украины. Основной целью этих действий является попытка ввести в заблуждение жителей, заявил глава региона во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил, например, что глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов лично проверил информацию жителей села Красное о том, что якобы их односельчане приглашают рыть окопы. Эти данные не подтвердились.

«Поэтому с ложью будем продолжать бороться», — добавил Гладков.