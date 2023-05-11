Три пожара ликвидировали в Псковской области за прошедшие сутки

10:45, 11 мая 2023, ПАИ

Три пожара в Пскове, Гдове и Струго-Красненском районе ликвидировали пожарные в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Первый пожар произошёл в Гдове на улице Слободской, 2 в 6:21. Жилой дом размером 80 квадратных метров выгорел изнутри, также сгорела кровля. Причина возгорания — предварительно аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки.

Другой пожар случился в Пскове. Около 8:00 автомобиль, находящийся на улице Льва Толстого, загорелся, предположительно из-за короткого замыкания в проводке.

Вечером того же дня ещё одно возгорание устранили в Струго-Красненском районе в деревне Цапелька на улице Мирной. Там сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. Причина пожара - короткое замыкание проводки в хозяйственной постройке.