Женатый пскович решил воспользоваться интимными услугами, но нарвался на мошенников

14:28, 11 мая 2023, ПАИ

Женатый житель Пскова решил воспользоваться незаконными интимными услугами, но был обманут мошенниками более чем на 40 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина нашёл объявление в интернете и позвонил по указанному номеру. Там ему предложили подъехать на определенный адрес и перевести сразу 41 тысячу рублей, что мужчина и сделал. В ответ к нему никто не вышел и деньги назад не вернули.

В такой же ситуации оказался и приезжий мужчина, который также решил воспользоваться интимными услугами, но нарвался на мошенников. Сумма его потери составила 6 500 рублей.

Полиция возбудила два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Псковская прокуратура контролирует ход и расследование уголовных дел.