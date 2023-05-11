Женатый пскович решил воспользоваться интимными услугами, но нарвался на мошенников
Женатый житель Пскова решил воспользоваться незаконными интимными услугами, но был обманут мошенниками более чем на 40 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Мужчина нашёл объявление в интернете и позвонил по указанному номеру. Там ему предложили подъехать на определенный адрес и перевести сразу 41 тысячу рублей, что мужчина и сделал. В ответ к нему никто не вышел и деньги назад не вернули.
В такой же ситуации оказался и приезжий мужчина, который также решил воспользоваться интимными услугами, но нарвался на мошенников. Сумма его потери составила 6 500 рублей.
Полиция возбудила два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием).
Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Псковская прокуратура контролирует ход и расследование уголовных дел.