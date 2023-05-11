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Шесть лет колонии получил псковский следователь за ряд преступлений

Следователя отдела по городу Пскову осудили за преступления. Мужчина незаконно присвоил себе ювелирные украшения, изъятые в ходе проведения обыска, похитил деньги, а также завладел пистолетом и боеприпасами. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Там рассказали, что подсудимый в ходе расследования уголовного дела незаконно присвоил себе ювелирные украшения, изъятые во время обыска, и уничтожил процессуальные документы из уголовного дела, подтверждающие их изъятие.

Также мужчина, расследуя другое уголовное дело, похитил деньги, которые ему отдала мать обвиняемого для передачи потерпевшей в счёт возмещения ущерба.

Кроме того, следователь, когда распивал спиртное со своими знакомыми, показал им оружие и боеприпасы, которые являются вещественными доказательствами по другому уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство. В пресс-службе судов отметили, что пскович противоправно завладел одним из пистолетов и патронами к нему, тем самым совершил хищение данных предметов, и незаконно передал одному из своих знакомых.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. «При назначении наказания судом данные обстоятельства, наряду с наличием у него на иждивении малолетних детей, состоянием здоровья, признаны смягчающими, вместе с тем отягчающим обстоятельством по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, суд признал совершение преступлений в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя», - отметили в пресс-службе судов.

Псковича обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160, частью 3 статьи 159, пункта «в» части 3 статьи 226 и части 1 статьи 222 УК РФ. По совокупности преступлений мужчине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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