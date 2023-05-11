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Происшествия

Более 800 тысяч рублей передали мошенникам пенсионеры из Псковской области

Жители Псковской области передали деньги мошенникам. Случаи произошли под предлогом освобождения родственников псковичей от уголовной ответственности за мнимые противоправные деяния. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 81-летней жительнице Пскова 9 мая позвонили незнакомцы и сказали, что её внучка будто бы попала в ДТП, а для решения возникшей проблемы незамедлительно требуются деньги. Пожилая женщина доверилась звонившим и передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру.

Ещё два подобных случая произошли в Порхове 10 мая. Там двум местным жителям 86 и 82 лет также позвонили незнакомцы, которые заявили, что их дочь и внучка якобы совершили ДТП, а теперь им грозит уголовная ответственность. Для того чтобы избежать наказания, злоумышленники предложили «профинансировать» их усилия. В итоге пенсионеры отдали приехавшим курьерам в общей сложности 720 тысяч рублей.

Когда потерпевшие убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью к полицейским. По данным фактам возбудили уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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