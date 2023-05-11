Более 800 тысяч рублей передали мошенникам пенсионеры из Псковской области

13:27, 11 мая 2023, ПАИ

Жители Псковской области передали деньги мошенникам. Случаи произошли под предлогом освобождения родственников псковичей от уголовной ответственности за мнимые противоправные деяния. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 81-летней жительнице Пскова 9 мая позвонили незнакомцы и сказали, что её внучка будто бы попала в ДТП, а для решения возникшей проблемы незамедлительно требуются деньги. Пожилая женщина доверилась звонившим и передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру.

Ещё два подобных случая произошли в Порхове 10 мая. Там двум местным жителям 86 и 82 лет также позвонили незнакомцы, которые заявили, что их дочь и внучка якобы совершили ДТП, а теперь им грозит уголовная ответственность. Для того чтобы избежать наказания, злоумышленники предложили «профинансировать» их усилия. В итоге пенсионеры отдали приехавшим курьерам в общей сложности 720 тысяч рублей.

Когда потерпевшие убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью к полицейским. По данным фактам возбудили уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего.