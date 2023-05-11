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Общество

Бизнесмен требует возместить затраты на содержание памятника культуры в Пскове

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Псковский бизнесмен обратился в суд с требованием возместить 38 миллионов рублей за работы, направленные на сохранение памятника архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Исковое заявление о взыскании суммы в 38 393 170 рублей поступило в Арбитражный суд Псковской области от ИП В. П. Афонькина в адрес управления Росимущества в Псковской и Новгородской областях. Предприниматель утверждает, что деньги были затрачены на работу по сохранению объекта аренды по охранно-арендному договору от 1 июня 2005 года. 

Согласно условиям договора предприниматель является арендатором памятника архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города», расположенного на улице Свердлова в Пскове. Памятник сдавался в аренду для использования в качестве кафе.

В Арбитражном суде подтвердили, что исковое заявление принято к производству. Предварительное и судебное заседания проведут 6 июня. 

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