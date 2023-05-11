На мастер-класс по набойке приглашает Изборский музей

17:30, 11 мая 2023, ПАИ

В Изборском музее-заповеднике пройдет мастер-класс «БОйкая изБОрская наБОйка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участникам мастер-класса выдадут заготовку — сумку или мешочек, — а затем с помощью деревянных штампов-манер и акриловой краски помогут создать собственное изделие, нанеся на ткань рисунок.

Деревянных манер в мастерской большое количество, поэтому каждый сможет выбрать и составить узор на свой вкус. Также уже готовые сувениры с набойкой можно купить в кассах Изборской крепости и музейных экспозиций.



Изготовление набойки — один из древних видов народного декоративно-прикладного искусства, известный с X века. Сами образцы набойки можно увидеть на экспозиции в усадьбе купца Шведова.



Уточнить подробности и записаться можно по телефону 8 (921) 219-84-70. Музейная мастерская, погребок Дома купца Шведова, улица Печорская, 32.