Инклюзивный концерт «Весна Победы» состоялся в Пскове

20:07, 11 мая 2023, ПАИ

Студенты колледжа культуры совместно с постоянными читателями Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих людей провели концерт «Весна Победы».

Инклюзивный концерт содержал в себе вокальные номера, также участниками концерта было прочитано множество стихотворений о войне.

«Наравне со студентами колледжа выступали и постоянные читатели библиотеки — инвалиды по зрению. Это очень важно, когда перед взрослым поколением выступают молодые ребята, это их заряжает», — отметила заведующая отделом обслуживания библиотеки Татьяна Кондратьева.